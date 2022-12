Youtube desmonetiza canal do bolsonarista Rodrigo Constantino

Na mensagem enviada ao bolsonarista, o Youtube disse que uma parte significativa dos vídeos do canal de Constantino não está de acordo com as políticas da plataforma edit

247 - O YouTube anunciou nesta quinta-feira (29) a desmonetização do canal do bolsonarista rodrigo Constantino, comentarista da Joven Pan.

Na mensagem enviada ao bolsonarista, o Youtube disse que uma parte significativa dos vídeos do canal de Constantino não está de acordo com as políticas da plataforma. “Durante uma análise recente, nossa equipe de especialistas em políticas examinou cuidadosamente os vídeos que você carregou em seu canal Rodrigo Constantino. Descobrimos que uma parte significativa do seu canal não está de acordo com nosso YouTube Políticas do programa de parceiros. A partir de hoje, seu canal não está qualificado para monetizar e você não terá acesso a ferramentas e recursos de monetização”, disse o Youtube.

Constantino se manifestou sobre a desmonetização do seu canal pedindo ao bilionário Elon Musk que comprasse o Youtube.

Estava demorando... Elon Musk, compra o YouTube também, por favor! Plano B: migrem para o meu canal alternativo, Tudo Consta (https://t.co/LdEIkq2Dj5). Plano C: Vou usar mais o Rumble também. E Plano D: tornem-se patronos: https://t.co/9ECB3cHEJy pic.twitter.com/eQiZv8PGXM — Rodrigo Constantino (@Rconstantino) December 29, 2022

