YouTube remove mais um vídeo do canal de Bolsonaro com fake news sobre as eleições

247 - O YouTube Brasil removeu um vídeo do canal de Jair Bolsonaro (PL) por violar as regras da plataforma. Segundo a consultoria de monitoramento da rede social Novelo Data, o vídeo disseminava fake news acerca da lisura das eleições de 2018. Este foi o 35º vídeo que o YouTube removeu do canal do atual ocupante do Palácio do Planalto. O vídeo, porém, ainda permanece ativo no Facebook e no canal da Jovem Pan.

De acordo com reportagem do Sonar, o vídeo com uma entrevista de Bolsonaro à rádio Jovem Pan Maringá foi publicado no dia 12 de agosto de 2021. O material questionava a lisura das eleições de 2018 e disseminava notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19.

Das 34 punições tomadas pela plataforma contra o canal de Bolsonaro, 33 foram causadas por desinformação sobre a pandemia da Covid-19.

