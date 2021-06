YouTube tira do ar canal do bolsonarista Luís Ernesto Lacombe

247 - O YouTube tirou do ar a conta do bolsonarista Luís Ernesto Lacombe "devido a violações recorrentes ou graves da política do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual", conforme o aviso na página do canal.

O canal de Lacombe já havia sido punido em março por entrevistar o médico negacionista Alessandro Loiola. Até ontem, eram 1,2 milhões de assinantes e 129 vídeos postados.

O jornalista Guilherme Felliti fez um levantamento dos últimos convidados e temas tratados por Lacombe, que você pode conferir abaixo:

Alguns exemplos do conteúdo puramente ideológico, mas fantasiado de "jornalismo" que Lacombe produzia no seu canal.



Te desafio a encontrar algum/a convidado/a que não seja bolsonarista ou alguma opinião que não seja a de Bolsonaro. pic.twitter.com/F1aSvNBS48 — Guilherme Felitti (@gfelitti) June 8, 2021

