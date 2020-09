YouTube volta a usar moderador humano no combate às fake news

O YouTube, plataforma pertencente ao Google, voltou a privilegiar moderadores humanos para filtrar conteúdo nocivo à informação depois que as máquinas usadas durante “lockdown” se mostraram verdadeiros censores das redes edit

247 - O YouTube voltará a usar humanos na filtragem de conteúdo em sua plataforma. A automatização da triagem de informações levou a um processo de censura que bloqueou muitos vídeos inofensivos durante a pandemia.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “quando cerca de 10 mil membros da equipe de filtragem de conteúdo do YouTube foram “colocados offline” pela pandemia, o aplicativo deu maior autonomia a seus sistemas automáticos para impedir que os usuários vissem discurso de ódio, violência ou outras formas de conteúdo nocivo ou desinformação.”

A matéria ainda informa que “Neal Mohan, diretor de produtos do YouTube, disse ao Financial Times que um dos resultados da menor supervisão humana foi um salto no número de vídeos removidos, incluindo uma proporção significativa que não havia infringido regras.”

