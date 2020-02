Youtuber bolsonarista diz que Papa Francisco quer acabar com o Brasil e criar a “pátria grande socialista”

Em vídeo publicado na internet, o youtuber bolsonarista Alberto Silva afirma que o Papa Francisco defende a "criação da pátria grande socialista, que acabaria inclusive com o Brasil e a capital seria no Panamá". "Você tá vendo porque o Lula vai até o papa? Porque o papa está reunindo com diversos comunistas, vagabundos, que tem na América do Sul”, disse edit

247 - O youtuber bolsonarista Alberto Silva divulgou um vídeo na internet acusando o Papa Francisco de liderar uma conspiração para acabar com o Brasil e criar a “Pátria Grande Socialista” na América Latina, com capital no Panamá.

“O papa acaba de lançar um discurso defendendo a criação da pátria grande socialista, que acabaria inclusive com o Brasil e a capital seria no Panamá. É um plano. Você tá vendo porque o Lula vai até o papa? Porque o papa está reunindo com diversos comunistas, vagabundos, que tem na América do Sul”, diz o youtuber, que se classifica como “jornalista independente”.

“Esse papa não tá nem aí pra religião amigo, ele tá fazendo política. É inevitável, perfeitamente coerente com a trajetória que ele traçaram (SIC) desde que assumiu, no último sínodo da Amazônia, esse falso pastor das trevas passou a interferir diretamente na geopolítica”, afirma.