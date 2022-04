Youtubers bolsonaristas tiram vídeos do ar após decisão do STF sobre Daniel Silveira

Apoie o 247

247 - A decisão do STF de condenar o deputado Daniel Silveira a mais de 8 anos de prisão levou pânico a alguns Youtubers bolsonaristas, que correram para tirar do ar vídeos com menções ao STF ou a ministros da corte.

O colunista do Metrópoles Guilherme Amado informa que dois canais tiraram ao todo dez vídeos do ar na quinta-feira (21/4), ressaltando que as informações são da Novelo Data, empresa de análise de dados que monitora a extrema-direita no YouTube.



