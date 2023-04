"Zanin assusta a mídia porque enfrentou o lawfare e venceu", diz Florestan Fernandes Júnior

Apoie o 247

247 - Diretor de Redação do Brasil 247, o jornalista Florestan Fernandes Júnior disse que a Folha de S. Paulo tem medo da possível indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF) “porque ele se colocou contra o lawfare. Simples assim”.

“Ele representa o personagem que enfrentou o lawfare e venceu. Então ele certamente abriu caminho para a gente começar a descobrir como funcionava esse mecanismo de lawfare no Brasil”, afirmou Florestan à TV 247.

Neste domingo, a Folha fez um duplo ataque a Zanin. Primeiro, publicou reportagem sobre uma babá que processou a família do advogado Zanin numa clara tentativa de extorsão , em que se pediu R$ 35 mil para não levar o caso à imprensa. Depois, publicou nova reportagem alegando que Zanin - uma vez ministro do STF - teria que se declarar impedido nas ações que envolvem Moro , acusado por Rodrigo Tacla Duran de cobrar uma propina de R$ 5 milhões para não prendê-lo quando era juiz por meio do advogado Carlos Zucolotto.

Florestan Fernandes saiu em defesa de Zanin e disse ter certeza de sua indicação ao STF pelo presidente Lula (PT). “Ele é um grande jurista, é um grande advogado, enfrentou um processo dificílimo, com toda a mídia jogando contra, e conseguiu resultados incríveis com a sua atuação. Merece sim ser ministro do Supremo, porque ele tem todos os requisitos necessários para isso e certamente será um vigilante em defesa da nossa Constituição e do nosso Estado Democrático de Direito. Tenho certeza que o Lula vai indicar o Zanin”.

