Zé de Abreu é condenado a indenizar Hospital Albert Einstein por post sobre facada de Bolsonaro

Ator terá de pagar indenização por ter dito no Twitter que a facada teria sido 'elaborada' pelo serviço de inteligência de Israel com apoio do Hospital Albert Einstein

247 - O ator José de Abreu foi condenado a indenizar o Hospital Albert Einstein em R$ 20 mil por danos morais. A decisão de primeira instância foi agora confirmada pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O motivo: uma postagem feita pelo ator no Twitter em janeiro de 2019 dizendo que a facada contra Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, durante a campanha presidencial, foi ‘elaborada’ pelo serviço de inteligência de Israel com o apoio do Hospital Albert Einstein.

“Teremos um governo repressor, cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pelo Mossad, com apoio do Hospital Albert Einstein, comprovada pela vinda do PM israelense, o fascista matador e corrupto Bibi. A união entre a igreja evangélica e o governo israelense vai dar merda”, postou na ocasião.

O ator chegou a apagar a postagem, mas a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira acionou a Justiça e ganhou a ação. Zé de Abreu apresentou recurso, que foi negado. A nova decisão foi publicada neste sábado (4), informou o jornalista Fausto Macedo, do Estado de S.Paulo .

