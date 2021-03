Zé Gotinha virou 'Zé Milicinha' com Bolsonaro, diz Zé de Abreu

O ator José de Abreu disse que o Zé Gotinha virou “Zé Milicinha” com o governo Bolsonaro, uma crítica a uma postagem de Eduardo Bolsonaro, que postou uma foto do símbolo da vacinação infantil no Brasil com uma “arma” na mão edit

247 - O ator José de Abreu disse, nesta sexta-feira, 12, nas redes sociais, que o Zé Gotinha virou “Zé Milicinha” com o governo Bolsonaro, uma crítica a uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), que postou uma foto do símbolo da vacinação infantil no Brasil com uma “arma” na mão. “Zé Milicinha é o vacinador de Bolsonaro”, postou o ator.

A postagem foi feita após a coletiva do ex-presidente Lula, que cobrou onde estava o Zé Gotinha em meio a tanto negacionismo do governo em relação às vacinas contra a Covid-19. Com o tuíte, Eduardo faz uma provocação a Lula.

