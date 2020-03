Jornalista José Simão ironiza a "imitação" do humorista Carioca, ex-Pânico, de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira em frente ao Palácio da Alvorada edit

247 - O jornalista José Simão, colunista da Folha de S.Paulo, ironizou pelo Twitter a imitação do humorista Carioca, ex-Pânico, de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira 4 em frente ao Palácio da Alvorada.

"República das Bananas! Qual a diferença entre o Bolsonaro e o Carioca do Pânico? Nenhuma!", postou. Carioca foi levado ao grupo de eleitores e jornalistas com a faixa presidencial no dia em que os repórteres perguntavam sobre o pibinho de 1,1%.