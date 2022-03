Zelensky deve ser chamado de ditador, diz Thiago dos Reis

Apoie o 247

247 – O comunicador Thiago dos Reis avalia que o presidente ucraniano deve ser chamado de ditador, depois de fechar nada menos do que 11 partidos políticos, acusando-os de ser pró-Rússia, e manter em atividade as agremiações de claro corte nazista. Confira:

No mesmo dia Zelensky baniu 11 partidos de oposição, manteve os nazistas e ordenou que todos os canais nacionais da Ucrânia se convertam em 1 só, estatal, dirigido por ele pra "controlar o fluxo de informação".



Neste domingo (20/3), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky usou os poderes especiais da Lei Marcial e suspendeu temporariamente as atividades de partidos políticos e censurou a televisão. O líder do país europeu baniu os partidos sob a acusação de “manter laços amigáveis com a Rússia” e para “controlar as informações jornalísticas veiculadas na televisão”.

Zelensky usou o Conselho de Segurança e Defesa Nacional para a medida. O órgão, com autorização do presidente, suspendeu 11 partidos políticos. Segundo agências internacionais de notícias, a maioria das siglas afetadas é pequena e sem grande representação parlamentar. No entanto, a maior sigla de oposição — a Plataforma de Oposição pela Vida, liderada por Viktor Medvedchuk, um empresário pró-Moscou ligado ao presidente russo, Vladimir Putin — foi a mais penalizada.

