Zuckerberg, diretor do Facebook, doa US$ 300 milhões para garantir eleições seguras nos EUA

247 - O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chen, anunciaram nesta terça-feira (1) que doarão US$ 300 milhões a organizações que contribuam para tornar a eleição presidencial nos Estados Unidos mais segura.

Zuckerberg afirmou que está preocupado com o os EUA e com os votos por correio que serão impulsionados em decorrência da pandemia de coronavírus. "Estou preocupado com a infraestrutura do nosso país, que enfrenta muitos novos desafios neste ano por causa da pandemia de Covid-19. Haverá níveis históricos de votos por correio, e um número maior de trabalhadores e equipamentos para a votação a distância".

US$ 250 milhões serão enviados ao Center for Tech and Civic Life com o objetivo de financiar o treinamento de trabalhadores para a eleição e a compra de materiais.

US$ 50 milhões serão usados pelo Center for Election Innovation and Research, que vai distribuir o valor entre as secretarias do país responsáveis pela organização eleitoral.

Zuckerberg e o Facebook estão sendo alvos de críticas por conta da alta presença de notícias falsas na rede social.

