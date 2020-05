100 cadáveres são encontrados em dois caminhões no Brooklym, em Nova York (vídeo)

100 cadáveres foram encontrados em dois caminhões na cidade de Nova York. A vizinhança se queixou do cheiro desagradável e acionou as autoridades locais. Os caminhões não tinham refrigeração e os corpos estavam em decomposição edit

Sputnik News - Na cidade de Nova York, foram encontrados dois caminhões com dezenas de cadáveres dentro de cada um após vizinhança ter se queixado de cheiro desagradável.

Trata-se de 100 cadáveres em decomposição, que foram alocados em dois caminhões não refrigerados. O fedor começou a ser sentido pela vizinhança, que decidiu tomar uma providência.

Os dois veículos estavam estacionados no Brooklyn, bairro de Nova York, mais precisamente perto de uma agência funerária. Em cada caminhão, havia 50 cadáveres. De acordo com o dono da agência funerária Andrew T. Cleckley, os corpos começaram a feder quando o sistema refrigerador dos caminhões "parou de funcionar".

Caminhões refrigerados são usados para manter temporariamente cadáveres, quando agências funerárias atingem seu limite. De acordo com testemunhas, a agência funerária em questão está há um mês realocando cadáveres de um caminhão não refrigerado para outro, escreve tabloide britânico Daily Star.

A cidade de Nova York tem estado durante as últimas semanas sob enorme pressão devido à pandemia do novo coronavírus, que sobrecarregou enormemente as capacidades de agências funerárias e cemitérios.

O número de mortes só em Nova York atingiu 18.076 nesta quinta-feira (30), enquanto os Estados Unidos continuam sendo o epicentro da doença com 1,040 milhão de infectados e quase 61 mil mortes.

Embora autoridades não vejam nenhum tipo de criminalidade, o canal de televisão abc7NY informou que o Departamento de Saúde de Nova York vai realizar uma investigação sobre tratamento inadequado de cadáveres .

O governo municipal de Nova York já enviou recursos e equipamentos apropriados para manter os corpos como uma alternativa temporária.

