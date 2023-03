Apoie o 247

ICL

247 – O Massacre de My Lai foi um dos episódios mais infames da Guerra do Vietnã, que ocorreu em 16 de março de 1968, na província de Quang Ngai, no Vietnã do Sul. Durante o conflito, tropas americanas invadiram a aldeia de My Lai, que era predominantemente habitada por civis vietnamitas, muitos dos quais eram mulheres, crianças e idosos.

Os soldados americanos, sob o comando do tenente William Calley, abriram fogo contra os moradores da aldeia indiscriminadamente, matando entre 347 e 504 pessoas, a maioria civis. Muitas das vítimas foram estupradas, mutiladas ou torturadas antes de morrerem. O massacre foi descoberto após um denunciante ter informado as autoridades americanas, e causou um grande impacto na opinião pública americana e internacional.

O massacre de My Lai é considerado um dos mais graves crimes de guerra cometidos pelas forças americanas durante a Guerra do Vietnã (artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.