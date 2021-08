172 países e organizações já aderiram à iniciativa do Cinturão e Rota, da China

247, com Rádio Internacional da China - O vice-ministro chinês do Comércio da China, Qian Keming, apresentou êxitos alcançados na iniciativa do Cinturão e Rota desde sua criação, em 2013. Os números foram apresentados em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (23) pelo Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China. O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, também estava presente.

Segundo Qian, o Cinturão e Rota conquistou grandes sucessos principalmente em cinco aspectos. Primeiro, criar uma importante plataforma de abertura e cooperação. Até o momento, 172 países e organizações internacionais já assinaram mais de 200 acordos de cooperações com a China sob o quadro da iniciativa.

Segundo, promover eficazmente o comércio. Entre 2013 e 2020, o valor comercial total entre a China e os países envolvidos atingiu US$ 9,2 trilhões.

Terceiro, aumentar os investimentos mútuos. Até 2020, a China investiu um total de US$136 bilhões nos países envolvidos no Cinturão e Rota e estes criaram 27 mil novas empresas na China com um investimento de cerca de US$60 bilhões.

Quarto, realizar muitos projetos de cooperação. Entre 2013 e 2020, as empresas chinesas concluíram cerca de US$640 bilhões em projetos contratados e criaram 330 mil empregos nos países ao longo do Cinturão e Rota.

Quinto, impulsionar a luta conjunta contra a pandemia. A China já ofereceu ajuda de emergência para 150 países e 13 organizações internacionais e materiais antipandêmicos para mais de 200 países e regiões do mundo.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

