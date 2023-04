2 de abril de 1982: o dia em que a Argentina tentou retomar as Malvinas

Apoie o 247

247 – A Argentina tentou retomar as Ilhas Malvinas, também conhecidas como Falkland, em 2 de abril de 1982. O objetivo da ação militar era reivindicar a soberania argentina sobre as ilhas, que estavam sob domínio britânico desde o século XIX.

A reivindicação argentina sobre as Ilhas Malvinas remonta ao período colonial, quando a Espanha reivindicava a posse das ilhas. Depois da independência, em 1816, a Argentina manteve a reivindicação e a considerava uma questão de soberania nacional.

Em 1982, a ditadura militar argentina, liderada pelo General Leopoldo Galtieri, decidiu lançar a ação sobre as ilhas para tentar resolver a questão da soberania das Malvinas. Acreditando que o governo britânico não iria reagir militarmente, a Argentina acreditava que conseguiria manter o controle das ilhas.

No entanto, o governo britânico respondeu rapidamente à iniciativa argentina, enviando uma força-tarefa para retomar as ilhas. O conflito durou 74 dias e resultou na morte de 649 argentinos, 255 britânicos e três ilhéus das Malvinas.

No final, a Argentina foi derrotada e as Ilhas Malvinas permaneceram sob domínio britânico. A invasão das Malvinas é considerada um dos principais eventos da história recente da Argentina e teve um impacto significativo na política interna do país, levando ao fim da ditadura militar e ao retorno da democracia.

