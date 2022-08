20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China será em 16 de outubro em Pequim

Anúncio foi feito pelo Birô Político do Comitê Central do PC da China edit

Rádio Internacional da China - O Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou na terça-feira (30) reunião de preparação da sétima sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh e do 20º Congresso Nacional do PCCh. O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, presidiu a reunião.

No evento, foi anunciada a data da sétima sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh, que será em 9 de outubro em Pequim. O 20º Congresso Nacional do PCCh foi programado para 16 de outubro.

O 20º Congresso Nacional do PCCh é uma reunião de rande importância e será realizado no momento crucial para todo o partido e as pessoas de todas as etnias, que vão embarcar em uma nova jornada, rumo à construção de um país socialista moderno em todos os aspectos, avançando para o Segundo Objetivo Centenário.

No Congresso, serão detalhados os trabalhos do PCCh nos últimos cinco anos, incluindo as grandes realizações e experiências valiosas do Comitê Central do PCCh, que tem Xi Jinping como núcleo e com papel de unir e liderar o povo chinês de todos os grupos étnicos para desenvolver o socialismo com características chinesas na nova era.

O congresso também analisará minuciosamente as situações internacionais e domésticas e compreenderá, de forma abrangente, os requisitos para o desenvolvimento da causa do Partido e do país na nova era, bem como as expectativas do povo.

Além disso, o PCCh também continuará a se dedicar ao impulsionamento da prosperidade comum para todos e da construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, promovendo a grande revitalização da nação chinesa e transformando a China em um país socialista moderno em todos os sentidos.

No Congresso, serão eleitos um novo Comitê Central do PCCh e uma nova Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido.

