5G já alcança 220 milhões de pessoas no mundo, puxadas pela China

247 – A internet móvel de quinta geração, 5G, deve fechar 2020 com mais de 220 milhões de pessoas conectadas em todo o mundo, de acordo com o relatório mais recente da fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson. A maior parte dos usuários é de responsabilidade da China. A reportagem é do jornal O Estado de S. Paulo.

No momento, 1 bilhão de pessoas estão vivendo em regiões onde a nova tecnologia já está disponível. A expectativa é que o total de usuários salte para 3,5 bilhões até o fim de 2026, acrescenta a reportagem.

No mundo, quem influencia consideravelmente o crescimento do 5G é a China, país que concentra 175 milhões de usuários, o equivalente a 79,5% do total global de conexões, ainda de acordo com a Ericsson.

"A China é de longe o País com maior implementação de antenas, a maior cobertura e a maior quantidade de conexões", afirma o editor executivo do relatório global da Ericsson, Patrik Cervall, em entrevista ao Estadão/Broadcast.

