76ª Assembleia Geral da ONU se reúne em Nova York para semana de debates de alto nível

Sputnik - A sede da ONU abre suas portas nesta terça-feira (21) para líderes e altas personalidades oficiais mundiais que foram pessoalmente a Nova York para uma semana anual da Assembleia Geral de alto nível.

Autoridades de mais de 100 países são esperados para participar do evento neste ano na forma presencial, apesar da pandemia de Covid-19. No primeiro dia dos debates gerais, é planejada a visita do presidente americano Joe Biden, acompanhado pelo secretário de Estado Antony Blinken.

À margem da Assembleia Geral, Biden vai convocar uma conferência virtual para o dia 22 de setembro com foco no reforço da resposta internacional ao coronavírus.

Também nesta terça os líderes mundiais vão se reunir na cúpula ministerial designada como "Salvaguardar as conquistas de 20 anos de envolvimento internacional no Afeganistão". A situação no país centro-asiático se tornou o assunto prioritário da agenda das Nações Unidas após a tomada do poder no Estado pelo Talibã.

