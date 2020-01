8 mil coalas são dizimados pelo fogo na Austrália

247 - Os incêndios na Austrália prosseguem sem trégua e o a morte de animais atinge patamares de catástrofe. Calcula-se que um terço da população de coalas — 8.000 animais — tenha morrido em decorrência do fogo. A ministra do Meio Ambiente da Austrália, Sussan Ley, afirmou à Australian Broadcasting Corporation que 30% dos habitats da espécie foram dizimados.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "segundo estimativa da Universidade de Sydney, meio bilhão de animais já morreram desde o início da crise, entre mamíferos (exceto morcegos), aves e répteis. Não entram na conta, portanto, insetos e anfíbios. A causa da morte foi, na maior parte das vezes, o próprio fogo. Parte dos animais, no entanto, sucumbiu pela fome, sede e maior exposição a predadores."

A matéria ainda informa que "o número foi calculado pelo professor Chris Dickman, que possui 30 anos de experiência na área de ecologia e conservação de mamíferos da Austrália. Com base na densidade da população mamífera no estado da Nova Gales do Sul, estimada pela compilação de diferentes estudos, Dickman a multiplicou pela da vegetação do estado. A instituição reforçou que os números são "altamente conservadores", ou seja, "a verdadeira mortabilidade é, provavelmente, substancialmente maior do que o estimado"."