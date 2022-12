"A China de hoje é uma China com sonhos concretizados", diz Xi Jinping em mensagem de ano novo

Apoie o 247

Leia a íntegra do discurso do presidente chinês Xi Jinping pela passagem do ano novo de 2023

Camaradas, amigos, senhoras e senhores

Olá a todos! O ano de 2023 está se aproximando. Gostaria de enviar a todos meus melhores votos de ano novo daqui de Beijing.

Em 2022, realizamos com sucesso o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), que definiu o grande plano para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e promover de forma integral a grande revitalização da nação Chinesa por meio da modernização chinesa, tocando o clarim da época para a luta na nova jornada.

A China continua a manter sua posição de segunda economia do mundo e ter um desenvolvimento econômico estável, com um PIB de mais de 120 trilhões de yuans previsto para este ano. Diante da crise alimentícia global, o país obteve uma boa colheita por 19 anos consecutivos, assegurando ainda mais o controle sobre o nosso próprio suprimento de alimentos. Consolidamos os resultados na erradicação da pobreza, promovemos plenamente o revigoramento rural e adotamos medidas de redução tributária e tarifária para ajudar as empresas a superar as dificuldades, além de redobrar esforços para resolver problemas urgentes, difíceis, preocupantes e de maior ansiedade do povo.

Desde o surto da epidemia de Covid-19, nós defendemos sempre a supremacia do povo e de sua vida, persistimos na prevenção e controle de forma científica e de precisão e reajustamos e aperfeiçoamos as medidas relacionadas conforme a oportunidade e realidade, protegendo ao máximo a vida e a saúde do povo. Os quadros dirigentes e a população, especialmente os profissionais da saúde e funcionários em níveis de base não temeram dificuldades e permaneceram firmemente nos seus postos. Com esforços extremamente árduos, superamos as dificuldades e desafios sem precedentes, o que não é nada fácil para todos nós. O país entrou atualmente em uma nova fase quanto à prevenção e controle da epidemia em que precisamos continuar os nossos esforços. Todos nós estamos dobrando nossos esforços com firmeza e a aurora está na nossa frente. Vamos continuar a empenharmo-nos. A persistência e a unidade conduzirão a vitória.

O camarada Jiang Zemin partiu em 2022. Recordamos profundamente suas façanhas grandiosas e espírito sublime e estimamos as fortunas intelectuais deixadas por ele. Vamos seguir no desejo não realizado dele, continuando a levar a diante a causa do socialismo com características chinesas na nova era.

Na história milenar, gerações e gerações de chineses criaram a China de hoje por meio da luta constante.

A China de hoje é uma China com sonhos consecutivamente concretizados. O país realizou com sucesso as Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno de Beijing em que os atletas hábeis concorreram nas competições, conquistando resultados orgulhosos. As espaçonaves Shenzhou-13, Shenzhou-14 e Shenzhou-15 voaram para o espaço sucessivamente e a construção da estação aeroespacial chinesa foi concluída com sucesso, com nosso “lar no espaço” voando no céu. O Exército Popular de Libertação da China celebrou seu 95º aniversário e os militares estão avançando com dinamismo na jornada rumo ao fortalecimento das forças armadas. O terceiro porta-avião chinês, Fujian, foi lançado às águas e o primeiro grande avião C919 foi entregue, a central hidrelétrica de Baihetan entrou em pleno funcionamento... tudo isso constitui a concentração do esforço árduo e suor de inúmeras pessoas. As faíscas podem formar uma tocha, essa é a força da China!

A China de hoje é uma China cheia de vigor e dinamismo. Foram estabelecidos e desenvolvidos diversas zonas-piloto de livre comércio e o Porto de Livre Comércio de Hainan. As zonas litorâneas têm forte inciativa na inovação, as regiões do centro e oeste aceleram seu desenvolvimento, o nordeste está pronto no seu revigoramento enquanto as zonas fronteiriças ficam prósperas e o povo local enriquece. A economia chinesa tem forte resiliência, grande potencial e pleno vigor e a tendência ascendente geral do seu crescimento para um longo prazo permanece inalterada. Assim que tivermos a firme confiança e alcançarmos o progresso baseado na estabilidade, concretizaremos os nossos objetivos previstos. Visitei este ano a Região Administrativa Especial de Hong Kong e fiquei muito satisfeito ao ver que a região iria prosperar com base na estabilidade. Com a implementação firme do princípio de “um país, dois sistemas”, Hong Kong e Macau terão certamente prosperidade e estabilidade duradouras.

A China de hoje é uma China que herda o legado do espírito nacional. Os desastres naturais, como terremoto, inundação, seca, incêndio florestal e os acidentes na produção, foram preocupantes e tristes, porém, as cenas de sacrifício pela causa justa e de ajuda mútua são bem emocionantes, e as histórias dos heróis serão lembradas para sempre. Ao nos despedir do velho ano e receber o novo, sempre nos lembramos do espírito nobre da nação chinesa herdado por milênios que dará mais confiança no avanço.

A China de hoje é uma China de estreita ligação com o mundo. Neste ano, acolhi muitos amigos novos e antigos em Beijing, e também saí da China para apresentar as opiniões chinesas. Com a evolução acelerada das mudanças inéditas em um século, o mundo não está tão pacífico. Nós, como sempre, valorizamos a paz, o desenvolvimento e os amigos e parceiros. Ficamos firmemente ao lado da posição correta da história e do progresso da civilização humana, e empenhamo-nos para contribuir à causa da paz e do desenvolvimento da humanidade com a sabedoria e a abordagem chinesas.

Depois do 20º Congresso Nacional do PCCh, eu e meus colegas fomos a Yan’an para relembrar o período glorioso em que o Comitê Central do Partido superou ali grandes dificuldades e sentir o espírito da geração mais velha dos comunistas. Costumo dizer que os sofrimentos e os contratempos forjam a pessoa e a levam ao sucesso. Em cem anos, o Partido Comunista da China desafiou as tempestades e avançou no meio dos espinheiros, passando por um processo duro e extraordinário. Temos que lutar com atitude indomável e tenaz, para que a China seja melhor no futuro.

Na China do futuro, os milagres serão criados com luta. O poeta Su Shi disse: “Só com a solução dos problemas mais difíceis é que se alcançarão as metas mais elevadas.” Embora o caminho seja longo, se formos, certamente chegaremos ao destino. Embora as tarefas sejam complexas, se nos esforçarmos, alcançaremos o sucesso. Desde que tenhamos a determinação de Yugong de remover montanhas e a perseverança das gotas de água de perfurarem uma pedra e trabalhemos arduamente com os pés fincados no chão, percorrendo uma longa jornada com passos pequenos de cada vez, poderemos certamente tornar a grande meta em uma realidade bela.

Na China do futuro, a força será gerada da unidade. Em um país tão grande como a China, pessoas têm demandas diferentes e defendem suas próprias opiniões sobre o mesmo assunto. Isso é normal. É necessário construir amplos consensos por meio da comunicação e consulta para que todos os mais de 1,4 bilhão de chineses se esforcem, com a vontade comum e rumo ao mesmo objetivo. Quando todos conjugarem os esforços como passageiros que estão no mesmo barco e unirem suas vontades em uma gigantesca força, atingirão todos os objetivos e superarão todas as barreiras. Os dois lados do estreito de Taiwan pertencem a uma mesma família. Desejo sinceramente que os compatriotas de Taiwan e da parte continental da China avancem conjuntamente em direção ao outro, para trazer benefícios duradouros à nação chinesa.

Na China do futuro, a esperança residirá nos jovens. Um país prosperará quando os seus jovens prosperarem. O desenvolvimento da China deve ser assumido pelos jovens. A juventude é cheia de vigor e traz a esperança. Os jovens devem possuir um amor profundo pela pátria, formar a qualidade empreendedora e se iluminar nas lutas, para serem dignos desta época e dos seus anos juvenis.

Neste momento, muitas pessoas ainda estão ocupadas com trabalhos árduos. Obrigado a todos vocês! O sino do ano novo vai tocar. Vamos acolher a primeira luz solar do ano de 2023 com os melhores votos para o futuro.

Que nosso país desfrute da prosperidade e nosso povo viva em paz e harmonia! Que o mundo seja paz, belo, feliz e seguro! Que todos sejam alegres no ano novo com sonhos concretizados!

Obrigado!

