A doce vida em Miami do maior sonegador do Rio é revelada pela revista Carta Capital

Magro tem dívidas fiscais superiores a 10 bilhões de reais em suas empresas. A maior delas, a Refit/Manguinhos, tem um rombo com a Receita do Rio na casa dos R$ 4,9 bilhões edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Agenda do Poder - A edição desta semana da revista Carta Capital relata a doce vida em Miami do maior sonegador do fisco fluminense: Ricardo Andrade Magro, 59 anos, controlador de um cipoal de empresas, entre as quais a Refit, envolvidas em fraudes e sonegação. Ele vive no elegante bairro de Coconut Groove, numa mansão de 36 milhões de dólares.

De acordo com a reportagem, Magro tem dívidas fiscais superiores a 10 bilhões de reais em suas empresas. A maior delas, a Refit/Manguinhos, tem um rombo com a Receita do Rio na casa dos R$ 4,9 bilhões.

“É extenso o rol de empresas ligadas a Magro em situação irregular com os impostos. A Arrows Petróleo do Brasil tem um pendura de 2,3 bilhões de reais em sonegação no Rio, mesmo caso das distribuidoras de petróleo e derivados Inca Combustíveis (dívida de 1,2 bilhão), Rodopetro (1,1 bilhão), Dínamo (900 milhões), Tiger Oil (700 milhões) e Manguinhos Distribuidora (300 milhões). Além das empresas em nome da família, Magro aparece como procurador de outras devedoras do Fisco, como a TA Oil Distribuidora de Petróleo, com dívida de quase 300 milhões, e a 76 Oil Distribuidora de Combustível, devedora de 100 milhões”, relata Carta Capital.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria na Agenda do Poder

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE