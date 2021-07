"A guerra mudou", diz CDC dos EUA, pedindo nova resposta à variante Delta

(Reuters) - A guerra contra a Covid-19 mudou por conta da nova e altamente contagiosa variante Delta, afirmou o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), propondo uma mensagem mais clara, vacinação obrigatória para profissionais de saúde e a retomada do uso universal de máscaras de proteção.

Um documento interno do CDC aponta que a variante, detectada primeiramente na Índia e agora dominante em todo o planeta, é tão contagiosa quanto à catapora e muito mais contagiosa que uma gripe comum ou um resfriado. Ela pode ser transmitida até mesmo por pessoas vacinadas, e pode causar quadros mais graves da doença do que as variantes anteriores do coronavírus.

O documento, intitulado "Melhorando a comunicação em torno do avanço com as vacinas e da eficácia da vacinação", diz que a variante precisa de uma nova abordagem para ajudar o público a entender o seu perigo --inclusive para deixar claro que as pessoas não vacinadas têm 10 vezes mais chances de ficarem gravemente adoecidas ou morrer do que pessoas que já tomaram a vacina.

PUBLICIDADE

"Reconhecer que a guerra mudou", diz o documento. "Melhorar comunicações sobre os riscos individuais entre pessoas vacinadas."

Medidas preventivas recomendadas incluem a obrigatoriedade da vacinação para profissionais de saúde para proteger os mais vulneráveis, e a volta ao uso generalizado de máscaras faciais.

PUBLICIDADE

O CDC confirmou a autenticidade do documento, que foi reportado primeiramente pelo jornal Washington Post.

Embora as pessoas vacinadas tenham menor probabilidade de infecção, uma possível "infecção disruptiva" com a variante Delta --diferentemente das variantes anteriores-- pode tornar a capacidade de transmissão tão alta quanto em pessoas que não foram vacinadas.

"Altas cargas virais sugerem um risco aumentado de transmissão e aumentam as preocupações de que, diferentemente de outras variantes, as pessoas vacinadas infectadas com a Delta possam transmitir o vírus", afirmou a diretora do CDC Rochelle Walensky em nota.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.