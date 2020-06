A republicana Condoleezza Rice é apontada como possível candidata a vice do Partido Democrata

247 - No momento em que os EUA estão mergulhados em profunda crise política e social, vivendo uma verdadeira rebelião popular antirracista e de oposição ao governo de direita de Donald Trump, o nome de Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado aparece como uma das possíveis candidatas a vice na chapa do democrata Joe Biden.

As mobilizações que ocorrem nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd sob custódia policial em 25 de maio reabriram as velhas feridas do racismo sistêmico no país, o que inclina a escala em direção a um candidato à vice-presidência que, além de ser mulher, como Biden anunciou, seja afro-americano, destaca a mídia local.

No caso de Rice, ela é republicana, mas não é ideóloga. Consequentemente, ela apelará rapidamente para independentes em todo o país, alertou o jornal The Hill.

Sua escolha constituiria privaria o presidente Donald Trump não apenas da maioria dos votos do centro, mas também de milhões de votos à direita, afirmou o jornal, insistindo que 'a melhor candidata é claramente Rice'.

A ex-chefe de diplomacia dos EUA - a primeira mulher afro-americana a assumir esse cargo - serviu no gabinete do republicano George W. Bush no período 2005-2009.

Anteriormente, atuou (2001-2005) como consultora de segurança nacional e foi professora de ciências políticas na Universidade de Stanford, onde atuou como diretora acadêmica de 1993 a 1999.

Dados os enormes protestos nacionais atuais sobre o terrível assassinato de Floyd, Biden deve e provavelmente escolherá um parceiro de chapa que seja negro. Não são apenas os tempos, é a política, comentou The Hill.

O Washington Post observou que pelo menos cinco dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos são mulheres negras, mas a maioria não tem reconhecimento nacional, informa a Prensa Latina.



