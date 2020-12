“A vacina cria a necessidade de maior cooperação internacional”, diz Celso Amorim

“O americano, o inglês, o suíço só vai ficar livre do coronavírus quando o mundo inteiro estiver livre ou razoavelmente protegido”, explicou o embaixador à TV 247. Assista edit

247 - O ex-ministro e embaixador Celso Amorim afirmou à TV 247 que a crise sanitária causada pelo coronavírus e as conversas sobre a vacina contra o patógeno precisam e devem ser discutidas globalmente, assim como é feito com questões ligadas à preservação do meio ambiente, por exemplo.

Amorim explica que a Covid-19 é um problema que se apresenta a todos os países, e que tanto países ricos quanto pobres precisam ser vacinados para evitar que uma contaminação entre ambos ocorra novamente. Desta forma, um país só ficará livre do coronavírus quando todos estiverem. “A vacina cria uma oportunidade, uma necessidade de maior cooperação internacional. Nessa questão da vacina, como é a questão do meio ambiente, da mudança de clima, as soluções têm que ser globais. Se algum país tiver um problema ele vai acabar passando para outro”.

O ex-ministro relata que desta mesma maneira foi tratado o surto de ebola da África Ocidental, já que todos os outros países poderiam ser afetados por uma doença que, a princípio, parecia distante. “Eu fiz parte do painel da ONU sobre o ebola, e aí eu vi a preocupação que havia porque você não pode colocar um cordão sanitário total, fechar o país, ainda mais em uma epidemia com altíssimo grau de comunicabilidade, como é o coronavírus. O americano, o inglês, o suíço só vai ficar livre do coronavírus quando o mundo inteiro estiver livre ou razoavelmente protegido. Essa necessidade de tratar o assunto globalmente, claro que é em primeiro lugar uma necessidade dos países em desenvolvimento, sobretudo dos mais pobres, mas é também uma necessidade dos países ricos”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais