"A vacina é uma das grandes conquistas da humanidade", diz Donald Trump (vídeo)

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, aliado da família Bolsonaro, defendeu a vacinação contra a Covid-19 em entrevista a Candace Owens, conhecida nos EUA por seu ativismo pró-Trump e suas críticas ao Black Lives Matter e ao Partido Democrata. As declarações surpreenderam, pois Trump adotou algumas posturas e medidas negacionistas durante a pandemia do novo coronavírus no país.

Questionado por Candace sobre uma mudança do estágio em que as vacinas seriam "uma opção" para "militares estarem sendo demitidos por não se vacinarem", Trump defendeu a liberdade das pessoas, mas enfatizou a necessidade de se vacinar: "Esqueça a obrigatoriedade, as pessoas precisam ter sua liberdade, mas ao mesmo tempo: a vacina é uma das maiores conquistas da humanidade”. Segundo ele, sem vacinas contra a Covid, “poderíamos ter como em 1917. Lembra da gripe espanhola? Matou talvez 100 milhões de pessoas”. “Era uma coisa terrível, não havia vacinas. Eu consegui uma vacina, aliás: três vacinas. Todas são muito boas. Apareci com três vacinas em menos de nove meses quando normalmente demoraria de 5 a 12 anos", destacou.

Trump ainda lembrou que as pessoas que continuam morrendo pela doença é porque não se vacinaram. "Nós sabemos que a vacina funciona, mas que algumas pessoas não a tomam. Aqueles que ficam muito doentes e vão para o hospital são os que não se vacinaram, mas é uma escolha deles", disse. "Se você se vacinar, você está protegido. Os resultados são muito bons e se você se contaminar, é de uma forma mais branda. As pessoas não estão morrendo quando se vacinam”, destacou. Confira:

Tradução: @SamPancher pic.twitter.com/9Pf1Si5kTb — Metrópoles (@Metropoles) December 23, 2021

Recentemente, Trump foi vaiado por apoiadores após dizer que tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, durante um evento. Durante a pandemia do novo coronavírus, Trump, que presidiu os EUA de 2017 a janeiro de 2021, fez propaganda negacionista sobre a pandemia do novo coronavírus — na qual Jair Bolsonaro se inspirou — por isso, parte da sua base de apoiadores é contrária à vacinação.

