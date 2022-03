Abramovich e negociadores ucranianos apresentam sintomas de envenenamento, diz jornal

Apoie o 247

ICL

247 - O magnata russo Roman Abramovich, que é dono do clube inglês Chelsea Football Club, e negociadores ucranianos que participam das negociações de paz com a Rússia apresentaram sintomas de envenenamento, de acordo com o jornal estadunidense The Wall Street Journal, que cita “fontes familiarizadas com o assunto”. O caso teria ocorrido após uma reunião entre o empresário e os negociadores em Kiev, capital da Ucrânia, mais cedo neste mês.

Abramovich e pelo menos dois membros da delegação ucraniana desenvolveram sintomas que incluíam olhos vermelhos, pele descascando nas mãos e no rosto e lacrimejamento constante e doloroso.

As fontes culpam a Rússia. Segundo eles, Moscou busca sabotar as negociações bilaterais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A publicação informa ainda que todos melhoraram e já estão bem.

Nova rodada de negociações

(InfoMoney) - O início da nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul, na Turquia, foi adiado por conta de problemas logísticos. As conversas estavam previstas para começar nesta segunda-feira, 28, mas, de acordo com um integrante da delegação ucraniana, David Arahamiya, devem iniciar apenas às 10h (4h em Brasília) desta terça, 29.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também disse que as negociações ocorrerão nos dias 29 e 30. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, já se reuniram na cidade turca de Antália em 10 de março, mas o encontro não produziu resultados práticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As delegações também chegaram a fazer conversas presenciais em Belarus, cujo governo é aliado de Moscou, mas, nas últimas semanas, as negociações vêm sendo realizadas por meio de videoconferência.

Alguns países tentam intermediar um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, porém Lavrov disse nesta segunda que isso seria “contraproducente” no momento. O ministro ainda cogitou a hipótese de levar as negociações para Belgrado, na Sérvia, uma aliada histórica de Moscou. Para interromper a operação militar na Ucrânia, a Rússia exige a desmilitarização do país, seu compromisso de não ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o reconhecimento da reunificação da Crimeia e da autonomia do Donbass.

A Ucrânia, no entanto, cobra garantias de segurança por parte de potências internacionais em troca da não adesão à Otan e defende a integridade de seu território.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: