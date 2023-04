Abuso dos EUA com segurança nacional prejudica relações comerciais com a China

Apoie o 247

ICL

Xinhua - Para os Estados Unidos, a segurança nacional parece uma panacéia para acelerar uma série de políticas infundadas, desde o endurecimento dos controles de exportação de semicondutores na China até a proposta de proibição da plataforma de vídeos curtos TikTok.

Os Estados Unidos frequentemente invocam a segurança nacional como justificativa para políticas que violam o direito internacional. Tais atos – que muitos consideram irracionais e até inaceitáveis – não apenas prejudicarão empresas e famílias de ambos os países, mas também interromperão as cadeias de suprimentos globais.

Uma dissociação total entre os EUA e a China - embora improvável - seria catastrófica para ambos os lados e para a economia global, segundo economistas e observadores, que pedem mais racionalidade e pragmatismo na formulação de políticas comerciais.

Abuso da segurança nacional

Em um discurso recente, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen – apesar de pedir um envolvimento “construtivo” entre as duas maiores economias do mundo – disse que a segurança nacional é “de suma importância” no relacionamento dos EUA com a China.

Chamando a declaração de "irracional", Lewis Ndichu, pesquisador do instituto de pesquisa Africa Policy Institute, com sede em Nairóbi, disse à Xinhua que "ao colocar a segurança à frente da confiança ou mesmo da economia, os EUA estão efetivamente colocando o carro diante dos bois".

Embora Yellen afirme que as ações dos EUA são "direcionadas", os economistas expressaram preocupação com o uso excessivo da segurança nacional.

Gary Hufbauer, membro sênior não residente do Instituto Peterson de Economia Internacional (PIIE), com sede em Washington, disse à Xinhua por e-mail que as medidas dos EUA "vão muito além do escopo razoável da segurança nacional".

Hufbauer, ex-funcionário do Tesouro dos EUA, disse que as tarifas do governo Trump, estendidas pelo governo Biden, "não têm nada a ver com a segurança nacional" e as tarifas de aço e alumínio sobre vários parceiros comerciais "não têm justificativa".

“Semicondutores avançados e algumas IA e telecomunicações têm implicações de segurança, mas não chips de commodities (a maior parte do mercado) ou serviços como o TikTok”, acrescentou.

Na mais recente prova de sua obsessão pela segurança nacional, o governo Biden está considerando uma ordem executiva que limitará o investimento das empresas americanas em empresas de tecnologia chinesas.

"Os EUA habitualmente politizam questões de tecnologia e comércio e as usam como ferramenta e arma em nome da segurança nacional", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa recente.

Wang acrescentou que a verdadeira intenção dos Estados Unidos é tirar o direito ao desenvolvimento da China e manter a supremacia dos EUA para seus interesses egoístas.

Alguns argumentaram que o uso excessivo da segurança nacional pelos Estados Unidos não é uma surpresa, dada a sua história.

O recente layout de Yellen da estratégia de "geoeconomia" dos EUA tem raízes históricas, que defendiam que deveria alcançar seu domínio geopolítico por meios militares e econômicos, disse à Xinhua um ex-economista-chefe do Ministério do Planejamento no Paquistão, Arshad Zaman.

Tais políticas hostis podem ter surgido dos esforços dos políticos dos EUA para angariar apoio e vencer a eleição, de acordo com Cavince Adhere, um estudioso de relações internacionais baseado no Quênia.

"Os candidatos a cargos públicos costumam usar a retórica de serem duros com a China para ganhar votos. Eventualmente, essas atitudes motivadas pela campanha acabam informando a política externa dos EUA em relação à China", disse Adhere.

Danos para todos

De acordo com um documento da Casa Branca de outubro de 2022, a Estratégia de Segurança Nacional do governo Biden planeja alcançar um futuro melhor de "um mundo livre, aberto, seguro e próspero". Mas suas medidas comerciais relacionadas à segurança nacional fariam o contrário.

"Como resultado dessas medidas, a participação das importações americanas da China caiu alguns pontos percentuais, e o comércio chinês e americano foi reorientado para terceiros países, como Brasil e Vietnã", disse Hufbauer.

Zaman disse que as tarifas cobradas pelos EUA não apenas aumentaram os custos de importação para as empresas americanas e reduziram as vendas para os exportadores chineses, "mas também interromperam as cadeias de suprimentos globais, o que levou a custos mais altos para empresas e consumidores em todo o mundo".

Ecoando suas observações, Ndichu disse que isso levou as cadeias de suprimentos globais a se tornarem "menos elásticas, menos eficientes e mais caras", e sua capacidade de neutralizar as pressões inflacionárias diminuiu.

Tanto os consumidores americanos quanto os chineses sentirão o impacto da "politização da economia" nos Estados Unidos, mas a economia global sofrerá com isso, disse Zeno Leoni, professor do Departamento de Estudos de Defesa do King's College London, também filiado ao Instituto Lau China.

Tais medidas seriam especialmente prejudiciais para uma economia dos EUA em desaceleração significativa - com seu PIB expandindo 1,1% anualizado no primeiro trimestre - e uma economia global lenta, cuja taxa de crescimento deve permanecer baixa em pelo menos cinco anos.

As medidas afetarão a economia dos EUA, já que o país está sofrendo com a alta inflação e o medo da desaceleração econômica, disse Joseph Matthews, professor sênior da BELTEI International University em Phnom Penh, Camboja.

Pior ainda, as medidas restritivas dos EUA contra a China pesarão ainda mais na economia global, que já está lutando devido à crise na Ucrânia, aos altos preços dos combustíveis e dos alimentos, à interrupção da cadeia de suprimentos e às mudanças climáticas, dificultando os esforços globais para reviver a economia, disse ele.

Apesar da contínua retórica dos EUA e das ações para se separar da China, Dawie Roodt, economista-chefe da empresa sul-africana de gestão de patrimônio Efficient Group, entre outros, disse à Xinhua que é "extremamente improvável" que as economias dos EUA e da China se separem devido à co- dependência de suas economias.

Muitos - incluindo o secretário do Tesouro dos EUA - alertaram sobre o impacto catastrófico de uma dissociação total EUA-China.

"Uma separação total de nossas economias seria desastrosa para ambos os países. Seria desestabilizadora para o resto do mundo", disse Yellen. "Em vez disso, sabemos que a saúde das economias chinesa e americana está intimamente ligada."

A longo prazo, a dissociação pode levar à fragmentação das cadeias de suprimentos e padrões na economia global, reduzindo potencialmente os benefícios da globalização e da cooperação, disse Zaman, que também foi economista sênior do Banco Mundial.

“É importante, portanto, que os EUA encontrem maneiras de cooperar e administrar suas diferenças com a China, para evitar uma nova escalada de tensões e possíveis perturbações econômicas”, disse o economista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.