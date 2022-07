Acordo sobre exportações de grãos da Ucrânia é assinado

As entregas de trigo da Ucrânia, um grande produtor, foram interrompidas depois que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho no final de fevereiro edit

RT - Um acordo para desbloquear as tão esperadas exportações de grãos da Ucrânia foi assinado nas negociações mediadas pela ONU em Istambul, na Turquia, nesta sexta-feira, 22.



As entregas de trigo da Ucrânia, um grande produtor, foram interrompidas depois que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho no final de fevereiro. Os lados anteriormente culpavam um ao outro por causar a crise.



A Ucrânia e algumas autoridades ocidentais acusaram a Rússia de impedir deliberadamente os embarques bloqueando os portos do Mar Negro do país. Moscou insiste que a Ucrânia tornou os embarques impossíveis ao colocar minas navais fora dos portos, incluindo Odessa.



O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou em março que atrasos nos embarques de trigo da Ucrânia e da Rússia podem levar a “um furacão de fome e um colapso do sistema alimentar global”.



Ele disse que 45 países africanos e outros menos desenvolvidos recebem pelo menos um terço de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia e que, para 18 deles, essas exportações representam pelo menos 50%.

