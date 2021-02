Acusação pede testemunhas e adia veredito sobre impeachment de Trump no Senado

Os deputados do Partido Democrata, que atuam como uma espécie de procuradoria pelo impeachment do ex-presidente Donald Trump no Senado, pediram a convocação de testemunhas no processo edit

Os deputados do Partido Democrata, que atuam como uma espécie de procuradoria pelo impeachment do ex-presidente Donald Trump no Senado, pediram a convocação de testemunhas no processo. O movimento foi inesperado, pois os senadores esperavam encerrar o processo contra Trump neste sábado, 13.

A convocação das testemunhas atrasa o veredito sobre o impeachment do republicano, no qual ele é acusado de incitar a invasão ao Capitólio (Congresso dos Estados Unidos) do dia 6 de janeiro, contra a certificação da vitória eleitoral do atual presidente dos EUA, Joe Biden, que tomou posse em 20 de janeiro.

