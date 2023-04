Acusado de suborno, Trump voa para Nova York para se entregar a tribunal (vídeo)

Apoie o 247

(Reuters) - Um avião que transportava o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, partiu de um aeroporto da Flórida com destino à cidade de Nova York nesta segunda-feira, enquanto ele se preparava para enfrentar acusações decorrentes de uma investigação sobre suborno pago a um estrela pornô antes das eleições de 2016.

Com Nova York tomando precauções de segurança e o prefeito dizendo a qualquer potencial agitador para se comportar, Trump deveria se render no escritório do promotor distrital de Manhattan na terça-feira e provavelmente terá suas impressões digitais antes de comparecer perante um juiz para uma acusação em que ele alegará não culpado.

Trump, um republicano que busca reconquistar a presidência em 2024, é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar acusações criminais .

JUST IN: Former President Trump departs West Palm Beach, Florida, en route to New York City to turn himself in on 30+ criminal charges https://t.co/gE8JGOp8oJ pic.twitter.com/VPoGG9IcMV April 3, 2023





Reforçando sua equipe jurídica, Trump contratou Todd Blanche, um proeminente advogado de defesa criminal de colarinho branco e ex-promotor federal, para liderar sua defesa, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

Blanche representou anteriormente Paul Manafort, presidente da campanha de Trump em 2016, quando Manafort foi acusado de fraude no estado de Nova York após ser condenado à prisão por crimes federais. As acusações estaduais acabaram sendo rejeitadas e Trump perdoou Manafort antes que ele deixasse o cargo. Blanche também representou anteriormente Igor Fruman, que era associado do ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani.

As acusações específicas na acusação do grande júri de Trump ainda não foram divulgadas. Trump disse que é inocente. Ele e seus aliados retrataram as acusações como politicamente motivadas.

Uma carreata de vários veículos levou Trump de sua propriedade em Mar-a-Lago em Palm Beach para o aeroporto nas proximidades de West Palm Beach. Trump saiu de um veículo SUV antes que ele e membros de sua comitiva subissem um lance de escadas para entrar em seu avião, pintado em vermelho, branco e azul com "TRUMP" em letras grandes na lateral e uma imagem da bandeira americana no cauda.

"CAÇA ÀS BRUXAS, já que nosso outrora grande país está indo para o INFERNO!" Trump postou nas redes sociais pouco antes de partir.

Trump disse anteriormente nas redes sociais que iria para a Trump Tower em Manhattan depois de chegar em Nova York, então iria para o tribunal na manhã de terça-feira.

Algumas dezenas de torcedores de Trump aplaudiram no aeroporto da Flórida e ao longo do caminho que ele percorreu para chegar lá, carregando cartazes e bandeiras.

"Nosso país precisa dele", disse Cindy Falco, 65, de Boynton Beach, Flórida. "Ele é pró-Deus, pró-família e pró-país."

Falco previu a exoneração, dizendo: "Nada vai grudar nele."

Os detratores de Trump também opinaram.

"Não é irônico que eles não tenham conseguido pegar Donald Trump por todos os crimes que ele cometeu, exceto o pagamento a uma estrela pornô?" disse o morador de Nova Jersey Robert Hoatson, 71, do lado de fora da Trump Tower. "Sempre se resume às acusações mais baixas."

“É um ótimo dia. Espero que tudo corra bem e que ele eventualmente seja considerado culpado”, acrescentou.

'SALVE NOSSA NAÇÃO', AFIRMA CAMPANHA DE TRUMP

A campanha de Trump divulgou na segunda-feira o mais recente de uma série de e-mails de arrecadação de fundos que enviou desde que a notícia da acusação surgiu na quinta-feira passada, visando as reportagens da mídia sobre sua acusação.

Comentários atribuídos a Trump no e-mail afirmavam: "Nosso país caiu. Mas não vou desistir da América. Podemos e vamos salvar nossa nação em 2024."

Sua campanha disse que Trump arrecadou mais de US$ 4 milhões nas 24 horas seguintes à notícia de seu indiciamento.

Um funcionário do tribunal disse que a acusação estava marcada para as 14h15 (18h15 GMT) de terça-feira. Trump então retornará à Flórida e fará comentários de Mar-a-Lago às 20h15 de terça-feira (0h15 GMT de quarta-feira), informou seu gabinete.

Espera-se que Trump compareça perante o juiz Juan Merchan , o juiz que presidiu um julgamento criminal no ano passado no qual a empresa imobiliária de Trump foi condenada por fraude fiscal. O próprio Trump não foi acusado nesse caso.

Um funcionário do tribunal disse que o juiz decidirá na segunda-feira se permitirá câmeras e vídeos no tribunal.

Trump escreveu na mídia social na sexta-feira que Merchan "ME ODEIA" e também atacou o promotor do caso, o promotor distrital de Manhattan Alvin Bragg , um democrata. O caso de Nova York é uma das várias investigações que Trump enfrenta.

A polícia de Nova York no fim de semana começou a erguer barricadas ao longo das calçadas ao redor da Trump Tower e do edifício do Tribunal Criminal de Manhattan no centro da cidade. Equipes de mídia se instalaram perto da Trump Tower e alguns espectadores fizeram fila nas proximidades.

Um transeunte passou gritando: "Tranque-o", enquanto outros atrás dele batiam palmas. Um apoiador de Trump gritou de volta: "Tranque Bragg".

ADAMS PEDE QUE OS MANIFESTANTES TENHA 'MELHOR COMPORTAMENTO'

Manifestações eram esperadas nesses locais na terça-feira e a polícia disse que estava preparada.

“Embora possa haver alguns agitadores pensando em vir à nossa cidade amanhã (terça-feira), nossa mensagem é clara e simples: controlem-se. repórteres.

"Como sempre, não permitiremos violência ou vandalismo de qualquer tipo. E se alguém for pego participando de qualquer ato de violência, será preso e responsabilizado, não importa quem você seja", acrescentou Adams, mencionando especificamente a deputada republicana Marjorie Taylor. Greene, que anunciou planos de protesto.

"Comporte-se da melhor maneira possível", disse o prefeito.

Antes da acusação, o grande júri ouviu evidências sobre um pagamento de US$ 130.000 à atriz de filmes adultos Stormy Daniels nos últimos dias da campanha presidencial de 2016. Daniels disse que foi paga para manter silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em um hotel de Lake Tahoe em 2006. Trump nega ter tido qualquer relacionamento desse tipo com ela.

Trump, de 76 anos, foi presidente de 2017 a 2021 e em novembro lançou uma candidatura para ganhar a indicação presidencial republicana de 2024, com o objetivo de negar ao presidente democrata Joe Biden um segundo mandato.

