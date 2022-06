Adeus, McDonald's: rede de fast food será reaberta com novos donos na Rússia

A saída da marca é um símbolo poderoso de como a Rússia e o Ocidente estão dando as costas um ao outro edit

Reuters - O domingo marca um novo amanhecer para os amantes de fast-food da Rússia, já que os ex-restaurantes do McDonald's Corp (MCD.N) reabrem sob nova marca e propriedade, mais de três décadas após a chegada da imensamente popular rede de fast food ocidental.

O relançamento começará no Dia da Rússia, um feriado patriótico que celebra a independência do país, no mesmo local emblemático da Praça Pushkin, em Moscou, onde o McDonald's abriu pela primeira vez na Rússia em janeiro de 1990.

No início da década de 1990, quando a União Soviética desmoronou, o McDonald's passou a incorporar um degelo das tensões da Guerra Fria e foi um veículo para milhões de russos experimentarem a comida e a cultura americanas. A saída da marca é agora um símbolo poderoso de como a Rússia e o Ocidente estão mais uma vez dando as costas um ao outro.

O McDonald's disse no mês passado que estava vendendo seus restaurantes na Rússia para um de seus licenciados locais, Alexander Govor. O acordo marcou uma das saídas de negócios mais importantes desde que a Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Os icônicos "Arcos Dourados" do McDonald's foram retirados em locais em Moscou e São Petersburgo, onde abrirão caminho para um novo logotipo composto por duas batatas fritas e um hambúrguer contra um fundo verde. A reabertura cobrirá inicialmente 15 locais em Moscou e região circundante.

