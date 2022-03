Administração do Canal do Panamá não impedirá a passagem de navios russos

O Canal permanece seguro e aberto para o trânsito pacífico de navios de todas as nações em condições de plena igualdade, diz documento do operador edit

247 - Os navios russos não sofrerão limitações em seu direito de navegar pelo Canal do Panamá, disse o operador do canal.

"O Canal do Panamá é a via navegável de trânsito internacional permanentemente neutra", informou a agência EFE. "O Canal permanece seguro e aberto para o trânsito pacífico de navios de todas as nações em condições de plena igualdade, seja em tempo de paz ou em tempo de guerra", acrescentou.

