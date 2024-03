Advogados alemães processam Scholz por cumplicidade no genocídio contra o povo palestino

Advogados que representam os palestinos entram com queixa criminal contra o chanceler e outros políticos importantes da Alemanha comprometidos com Israel edit

247 - Um grupo de advogados apresentou uma queixa criminal junto do procurador federal alemão contra políticos alemães, incluindo o Chanceler Olaf Scholz, acusando-os de “ajudar e encorajar” o genocídio que está sendo cometido por Israel contra a população palestina em Gaza, informa a Al Jazeera.

Além de Scholz, a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock, o ministro da Economia Robert Habeck, o ministro das Finanças Christian Lindner e outros são acusados.

Os advogados por trás do caso representam famílias de dois palestinos com raízes na Faixa de Gaza, incluindo a da acadêmica de migração palestino-alemã Nora Ragab.

O Centro Europeu de Apoio Jurídico, o Instituto Palestino para a Diplomacia Pública e a Lei para a Palestina, sediada no Reino Unido, estão entre as organizações da sociedade civil que apoiam a queixa.

Numa declaração escrita conjuntamente, afirmaram: “O Estado alemão é um dos países que demonstrou o mais forte apoio político e material a Israel no seu ataque à Faixa de Gaza e aos palestinos”.

No final de Janeiro, o tribunal superior das Nações Unidas, o Tribunal Internacional de Justiça, ou CIJ, considerou que era “plausível” que Israel estivesse a cometer atos em Gaza que violavam a Convenção Internacional sobre Genocídio.

Desde a decisão do tribunal, a Alemanha e todos os outros países deveriam ter tentado impedir Israel de cometer tais atos, disseram os advogados responsáveis pelo caso de sexta-feira.

No entanto, desde outubro, muitas autoridades alemãs “incitaram” o genocídio com as suas declarações, alegaram.

O processo legal também se concentrará nas exportações de armas alemãs para Israel.

Estas aumentaram significativamente em 2023, em comparação com o ano anterior, e a maior parte desse aumento foi aprovada pelo governo alemão após 7 de outubro.

Apesar da decisão do TIJ, a Alemanha “já concordou em princípio” em enviar mais munições de tanques para Israel, disseram.

A Nicarágua também apresentou uma queixa contra a Alemanha na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

