Aeroporto em Cabul é atacado com foguetes

Ambiente é de tensão à proporção que se aproxima o prazo final para a retirada total dos norte-americanos do país edit

Sputnik - Pelo menos cinco foguetes foram lançados nesta segunda-feira (30) contra o Aeroporto Internacional Hamid Karzai na capital afegã, disse uma personalidade oficial ao ABC News.

Os militares norte-americanos usaram o sistema antimísseis C-RAM, mas, conforme a emissora, ainda não é certo se todos os foguetes foram interceptados. Até o momento, não há informações sobre vítimas entre os militares norte-americanos. O incidente ocorreu depois que as forças dos EUA realizaram um ataque aéreo contra um veículo em Cabul no domingo (29).

O porta-voz do Comando Central americano, capitão Bill Urban, confirmou que o ataque de drone foi destinado a eliminar a ameaça do Estado Islâmico-Khorasan (EI-K) ao aeroporto.

A mídia americana informou sobre a morte de nove pessoas, todas membros da mesma família, incluindo seis crianças, nesse ataque aéreo. Entretanto, a evacuação do país continua: quase todos os funcionários da embaixada americana no Afeganistão já deixaram o país no domingo (29). Um dos passos diplomáticos foi o acordo entre os Estados Unidos e mais 97 países e o Talibã.

Os talibãs, por sua vez, prometeram que os estrangeiros e afegãos que tenham autorização de viagem ou vistos poderão deixar o país.

