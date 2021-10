Afeganistão: homens armados matam duas pessoas por música em casamento

Apoie o 247

247 - Homens armados que se apresentaram como integrantes do Talibã mataram três pessoas por causa da música tocada em um casamento na cidade de Sorkhood, na província de Nangarhar, no Afeganistão.

De acordo com as informações da agência AFP, “os jovens tocavam música em uma sala separada, três talibãs vieram e atiraram neles”.

Ainda segundo a agência, houve uma discussão entre os homens do Talibã e os convidados do casamento a respeito da música que estava sendo tocada.

No primeiro governo do grupo fundamentalista no Afeganistão, de 1996 a 2001, músicas não religiosas foram proibidas.

O porta-voz do governador da província de Nangarhar confirmou o tiroteio. Em Cabul, no entanto, o porta-voz do governo, Zabihulá Mujahid, negou a autoria do crime e disse que o regime não tenta “afastar ninguém da música, só persuadir as pessoas a não ouví-la”. Disse ainda que, mesmo se os atiradores forem do Talibã, vão responder pelas mortes.

