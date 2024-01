África do Sul exige que Tribunal Internacional ordene trégua em Gaza

Depois de conhecer a decisão provisória do Tribunal Internacional sobre o genocídio, o governo da África do Sul pede mais ações e não palavras edit

247 - A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Naledi Pandor, saudou na sexta-feira (26) a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia, que apelou a Israel para garantir que as suas forças não cometam genocídio, e tomar medidas urgentes para permitir a chegada de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. No entanto, a diplomata disse que o seu país, como demandante, exigia ações, não palavras, informa o canal iraniano HispanTV.

“Eu queria um cessar-fogo”, detalhou Pandor, alertando que, sem uma trégua, “nenhuma das medidas exigidas hoje” pelo Tribunal Internacional de Justiça poderia “ser executada”.

Ele sublinhou que a cessação das hostilidades em Gaza é “essencial” para que o regime israelense cumpra as ordens do tribunal internacional. Ela questionou: “como transportar ajuda humanitária e garantir que as pessoas feridas recebam cuidados de saúde sem um cessar-fogo?”​

