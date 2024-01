Agência da ONU para refugiados denuncia que 142 funcionários foram mortos desde o início do genocídio de Israel em Gaza

Apoie o 247

247 - A Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) anunciou que 142 de seus funcionários foram mortos nos ataques aéreos israelenses em curso na Faixa de Gaza pelo 93º dia consecutivo, informa a Wafa..

Isto marca o maior número de vítimas entre funcionários da ONU na história da organização internacional, afirmou a UNRWA num comunicado.

De acordo com a UNRWA, 130 das suas instalações e escolas foram diretamente afetadas pelo bombardeio israeense em todas as áreas da Faixa de Gaza. A organização enfatizou que a situação em Gaza é mais perigosa do que a Nakba de 1948, pois a ocupação transformou Gaza num lugar inabitável.

Centenas de milhares de palestinos na Faixa de Gaza estão morrendo de fome, e uma catástrofe humanitária se abateu sobre os residentes, necessitando de esforços intensificados para permitir o fluxo de ajuda humanitária, disse a agência da ONU.

A contínua ofensiva aérea e terrestre israelense deixou a região devastada, com consequências terríveis para a vida e o bem-estar dos residentes locais.

