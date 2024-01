Agências da ONU alertam para perigo de população de Gaza morrer de fome

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - A ajuda humanitária por si só não pode satisfazer as necessidades essenciais da população de Gaza, alertaram nesta segunda-feira (15) por meio de uma hoje uma declaração conjunta várias agências da ONU, que pedem para um maior acesso à assistência ao enclave.

O texto do Programa Alimentar Mundial da ONU (PAM), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que as pessoas na Faixa de Gaza correm o risco de morrer de fome a poucos quilómetros de distância de caminhões cheios de alimentos.

continua após o anúncio

A declaração apela a Israel para que tome medidas urgentes para aumentar as entregas, das quais a população depende para sobreviver na área sitiada.

Nesse sentido, as agências apelaram à abertura de novas rotas de entrada, permitindo que mais caminhões passem diariamente pelos controles fronteiriços e garantindo menos restrições à circulação de trabalhadores humanitários.

continua após o anúncio

Cada hora perdida coloca inúmeras vidas em risco. Podemos manter a fome sob controle, mas apenas se pudermos fornecer suprimentos suficientes e ter acesso seguro a todos os necessitados, onde quer que estejam, disse a CEO do PAM, Cindy McCain.

“Praticamente todos os palestinos em Gaza saltam refeições todos os dias, enquanto muitos adultos passam fome para que as crianças possam comer”, afirmou a OMS.

continua após o anúncio

A Diretora Executiva da UNICEF, Catherine Russell, alertou que as crianças com elevado risco de morrer de subnutrição e doenças necessitam desesperadamente de tratamento médico, água potável e serviços de saneamento, mas as condições no terreno não permitem que sejam alcançadas com segurança.

“Alguns dos materiais de que necessitamos desesperadamente para reparar e aumentar o abastecimento de água continuam impedidos de entrar em Gaza. A vida das crianças e das suas famílias está em jogo”, enfatizou o responsável da Unicef.

continua após o anúncio

As agências solicitaram autorização israelense para utilizar urgentemente o porto de Ashdod, aproximadamente 40 quilômetros a norte, o que permitiria o envio de maiores quantidades de ajuda e depois o transporte direto por caminhão para as regiões gravemente afetadas do norte de Gaza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: