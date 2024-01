Agências da ONU dizem que corte de financiamento da UNRWA é “catastrófico”

Apoie o 247

247 - Os chefes das agências humanitárias das Nações Unidas disseram nesta quarta-feira (31) que cortar o financiamento para a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA) teria “consequências catastróficas” para Gaza, informa a agência noticiosa WAFA.

Uma declaração emitida pelo Comitê Permanente Interagências das Nações Unidas, que inclui os principais parceiros preocupados com assuntos humanitários dentro e fora da organização, afirmou: “Retirar o financiamento da UNRWA é perigoso e pode levar ao colapso do sistema humanitário em Gaza, com consequências humanitárias e de direitos humanos de grande alcance nos territórios palestinianos ocupados e em toda a região.”

