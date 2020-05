Agente dos EUA capturado em invasão à Venezuela confessa que objetivo era sequestrar Maduro (EUA)

Revista Fórum - Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (6) pela emissora estatal venezuelana VTV mostra o mercenário estadunidense Luke Denman, um dos integrantes do grupo que tentou invadir a Venezuela no último fim de semana, confessando que o objetivo do plano era sequestrar o presidente Nicolás Maduro e levá-lo aos Estados Unidos.

O vídeo abaixo mostra trechos do depoimento do agente. A partir do minuto 4:00, Denman afirma que sua tarefa na missão era “garantir que assumiríamos o controle de um aeroporto, onde um avião estaria nos esperando, para depois decolar levando Maduro aos Estados Unidos”.

