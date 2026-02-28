Aiatolá Khamenei, líder supremo do Irã, é alvo de ataque dos EUA e Israel

247 - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi alvo de um ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel neste sábado (28). A informação foi divulgada inicialmente por um oficial israelense e confirmada à CNN por duas fontes próximas à operação militar.

Até o momento, não há informações oficiais sobre os resultados do ataque contra Khamenei. Também foram alvos da ofensiva o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país, Sayyid Abdolrahim Mousavi.

Segundo fontes israelenses, outros integrantes da cúpula iraniana também estavam entre os alvos. Entre eles, o secretário do recém-criado Conselho de Defesa do Irã, Ali Shamkhani, e o secretário do Conselho de Segurança Nacional, Ali Larijani.

Enquanto os desdobramentos da operação ainda são apurados, uma morte foi confirmada no contexto do conflito no Oriente Médio. De acordo com a agência estatal WAM, citando o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, uma pessoa morreu após ser atingida por destroços gerados pela interceptação de mísseis iranianos que tinham como alvo áreas em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos.

Em comunicado oficial, os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado “vários” mísseis balísticos lançados pelo Irã e classificaram a ação como “uma escalada perigosa e um ato covarde”.

resposta do Irã

Após o ataque conjunto conduzido por Estados Unidos e Israel, o Irã lançou mísseis contra uma base da Marinha norte-americana no Bahrein. A confirmação foi feita à CNN por um oficial dos EUA, que afirmou que a situação permanece “ativa”.

A base naval atingida abriga a Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, estrutura estratégica para as operações norte-americanas na região do Golfo.

De acordo com a agência iraniana Fars, que citou a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), quatro bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio foram alvejadas em retaliação aos bombardeios iniciais.

Entre os alvos mencionados estão a base aérea de Al Udeid Air Base, no Catar; a base aérea de Al Salem Air Base, no Kuwait; a base aérea de Al Dhafra Air Base, nos Emirados Árabes Unidos; além da base que abriga a Quinta Frota dos EUA, no Bahrein.

O episódio marca uma escalada significativa das tensões no Oriente Médio, com ataques diretos envolvendo autoridades de alto escalão iranianas e instalações militares estratégicas dos Estados Unidos na região.