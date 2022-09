AIEA divulga nesta terça-feira relatório sobre usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia

Apoie o 247

247 - O órgão de vigilância nuclear da ONU deve divulgar nesta terça-feira (6), um relatório sobre a usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia, um dia depois de bombardeios cortarem o fornecimento de eletricidade pela segunda vez em duas semanas e levantarem temores de uma catástrofe, informa a Reuters.

A Ucrânia e a Rússia se acusaram mutuamente de criarem o risco de desastre ao realizar bombardeios perto da maior usina nuclear da Europa, que autoridades disseram ter interrompido as linhas de energia na segunda-feira e desconectado o único reator restante.

A nova preocupação com a usina surgiu quando as forças ucranianas pressionaram seus contra-ataques no sul e no leste, levantando a bandeira nacional sobre uma cidade na província de Kherson, região sul ocupada pela Rússia desde os primeiros dias da guerra.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), citando informações fornecidas pela Ucrânia, disse que a linha de energia de backup da usina foi cortada para extinguir um incêndio, mas que a linha em si não foi danificada e seria reconectada.

O órgão de vigilância nuclear da ONU disse que a usina tinha eletricidade suficiente para operar com segurança e seria reconectada à rede assim que a energia de backup fosse restaurada.

A presença da AIEA na usina foi reduzida de seis para dois funcionários na segunda-feira. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, divulgará um relatório sobre a Ucrânia, incluindo a usina, nesta terça-feira e, em seguida, informará o Conselho de Segurança da ONU, disse a AIEA.

O destino da usina nuclear se tornou um novo elemento em uma batalha energética entre a Rússia e o Ocidente desde que as tropas russas iniciaram a operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro.

