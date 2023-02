Ajuda militar à Rússia "terá custos reais para a China", diz conselheiro de segurança da Casa Branca

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os Estados Unidos alertaram a China sobre as sérias consequências se fornecer armas para apoiar a invasão da Ucrânia pela Rússia, enquanto o principal general de Kiev visitava a cidade de Bakhmut, na linha de frente, onde defensores ucranianos resistiam a ataques constantes.

Sirenes de ataque aéreo soaram na capital Kiev e em outras cidades durante a noite e um ataque de míssil russo matou uma pessoa na cidade de Khmelnitskyi, no oeste do país, disse o prefeito Oleksandr Symshyshyn no aplicativo de mensagens Telegram.

Washington e seus aliados da OTAN estão lutando para dissuadir a China de fornecer ajuda militar para a guerra de Moscou, fazendo comentários públicos sobre sua crença de que Pequim está considerando fornecer equipamentos letais, possivelmente incluindo drones.

Os temores ocidentais de que a China ajude a armar a Rússia surgem enquanto as forças de Moscou lutam para obter ganhos em torno de objetivos-chave no leste da Ucrânia e enquanto Kiev prepara uma contra-ofensiva com armas ocidentais avançadas, incluindo tanques de guerra.

"Pequim terá que tomar suas próprias decisões sobre como proceder, se fornecerá assistência militar - mas se for por esse caminho, terá custos reais para a China", disse o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao programa "State of the Programa União".

Embora a China não tenha avançado no fornecimento dessa ajuda, também não retirou a opção da mesa, disse Sullivan em uma entrevista separada no programa "This Week" da ABC.

Pequim se recusou a condenar o ataque de Moscou à Ucrânia, mais recentemente em uma reunião do Grupo dos Vinte (G20) na Índia no sábado. Publicou uma proposta de cessar-fogo na sexta-feira, o primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a oferta foi recebida com ceticismo entre os aliados ocidentais da Ucrânia.

"Quando ouço relatos - e não sei se são verdadeiros - segundo os quais a China pode estar planejando fornecer drones kamikaze à Rússia e, ao mesmo tempo, apresentar um plano de paz, sugiro que julguemos a China por suas ações e não suas palavras", disse o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, à emissora pública alemã Deutschlandfunk no domingo.

O diretor da CIA, William Burns, também comentou sobre a China em uma entrevista transmitida no domingo, dizendo que a agência de inteligência dos EUA estava "confiante de que a liderança chinesa está considerando o fornecimento de equipamento letal".

"Também não vemos que uma decisão final tenha sido tomada ainda e não vemos evidências de remessas reais de equipamentos letais", disse Burns ao programa "Face the Nation" da CBS.

O deputado republicano Michael McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA, citou relatos de que drones estavam entre as armas que a China estava considerando enviar para a Rússia.

McCaul disse que o líder chinês Xi Jinping está se preparando para visitar Moscou na próxima semana para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin.

Putin classificou a guerra na Ucrânia, que ele chama de "operação militar especial", como um confronto com o Ocidente que ameaça a sobrevivência da Rússia e do povo russo.

"Eles têm um objetivo: dissolver a antiga União Soviética e sua parte fundamental - a Federação Russa", disse Putin à televisão estatal Rossiya 1 em entrevista gravada na quarta-feira, mas divulgada no domingo.

A OTAN e o Ocidente descartam essa narrativa, dizendo que seu objetivo ao fornecer armas e outras ajudas a Kiev é ajudar a Ucrânia a se defender contra um ataque não provocado.

Mesmo assim, o enquadramento de Putin da guerra como uma ameaça à existência da Rússia permite ao chefe do Kremlin maior liberdade nos tipos de armas que ele poderia usar um dia, incluindo possivelmente armas nucleares.

Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e aliado de Putin, disse em comentários publicados na segunda-feira que o fornecimento de armas ocidentais a Kiev representa o risco de uma catástrofe nuclear global .

Comandante visita a frente

Os militares ucranianos disseram que derrubaram 11 dos 14 drones iranianos durante a noite de domingo, incluindo nove na região de Kiev.

Na linha de frente, o comandante das forças terrestres ucranianas, coronel-general Oleksandr Syrskyi , visitou a cidade oriental de Bakhmut, foco dos ataques da Rússia durante meses, enquanto tentava assumir o controle da região industrial de Donbass.

As forças ucranianas lançaram uma série de contra-ataques e repeliram as forças russas ao redor da vila de Yahidne no fim de semana, depois que o grupo mercenário Wagner da Rússia alegou tê-la capturado e a vila de Berkhivka.

O Ministério da Defesa russo disse no domingo que suas forças destruíram "grupos de sabotagem e reconhecimento" ucranianos, inclusive na área de Yahidne, enquanto a agência estatal russa TASS informou que as forças ucranianas explodiram uma barragem ao norte de Bakhmut.

A Reuters não conseguiu verificar os relatórios de forma independente.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, demitiu no domingo Eduard Moskalyov como comandante das forças conjuntas, que estão engajadas em batalhas no Donbass, sem dar qualquer motivo.

Na vizinha Bielorrússia, um aliado russo e palco para as forças russas que atacam a Ucrânia, guerrilheiros da Bielorrússia e membros da oposição no exílio disseram que danificaram uma aeronave militar de vigilância russa A-50 em um ataque de drone perto de Minsk no domingo.

A Reuters não conseguiu verificar os relatórios de forma independente. Não houve resposta imediata dos ministérios da defesa da Rússia e da Bielo-Rússia a um pedido de comentário.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.