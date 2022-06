Alegando "disrupção causada pela Rússia", Biden declara emergência por ameaça de falta de energia nos EUA

O presidente estadounidense também citou as mudanças climáticas como causas da crise energética no país edit

247 - O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou emergência, nesta segunda-feira (6), sobre a ameaça de falta de energia no país. Em documento oficial, o líder estadounidense alegou que a instabilidade na capacidade de geração energética foi causada, entre outros fatores, pela ação militar da Rússia na Guerra da Ucrânia, o que teria levado a uma "disrupção nos mercados de energia" globais.

Além de culpar a Rússia, o mandatário mencionou os "eventos climáticos extremos" gerados pelas mudanças climáticas como fatores de impacto na produção de energia dos Estados Unidos.

Biden deu poder à secretária de comércio dos EUA, Gina Raimondo, para atuar na situação. O país focará, prioritariamente, na geração de energia solar, garantindo por dois anos (ou até o fim da emergência) isenções de impostos na importação de células e módulos solares do Camboja, Malásia, Tailândia e Vietnam.

A ideia de ampliar os investimentos em geração de energia a partir de recursos fósseis, como o petróleo, foi descartada. A ideia é não aumentar o impacto ambiental causado por tais fontes e, principalmente, diminuir a dependência dos EUA dos países exportadores desta matéria-prima.

Ao mesmo tempo em que intensificará as importações de células solares de países do sudeste asiático, o presidente estadounidense também reforçará, com leis de incentivo, a produção nacional de painéis solares e outros materiais para a geração de fontes limpas de energia.

