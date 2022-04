Alemães fazem carreata em apoio à Rússia em Berlim (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Ocorreu no domingo (3) uma carreata em Berlim, capital da Alemanha, em que cidadãos manifestam apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia.

Os motoristas e passageiros carregavam bandeiras da Rússia e da Alemanha.

De acordo com uma postagem no Facebook, havia 5 mil carros no ato, mas o número não pode ser confirmado. De acordo com as imagens, pode-se imaginar que havia mais de mil veículos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE