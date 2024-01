Alemanha cobra de Israel medidas de proteção aos civis palestinos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Israel deve fazer mais esforços para proteger a população civil da Faixa de Gaza, disse nesta sexta-feira (5) a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock.

'Em suas ações, Israel deve fazer mais para proteger os civis, porque a paz não pode ser alcançada se não houver perspectiva de uma vida decente, se após a guerra a Faixa de Gaza for inabitável', disse Baerbock em uma coletiva de imprensa com o ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, segundo a agência Sputnik.

continua após o anúncio

Ela também disse que a Faixa de Gaza não deve ser ocupada, sua população não deve ser expulsa e territórios não devem ser tomados do enclave palestino. Ao mesmo tempo, a Faixa de Gaza não deve mais representar uma ameaça para Israel, disse ela.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: