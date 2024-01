Alemanha concorda em fornecer munições de tanque para Israel

Apoie o 247

247 - As autoridades alemãs chegaram a um acordo sobre o possível fornecimento de munição de tanque para Israel para apoiá-lo na guerra contra a Palestina, relatou a revista Der Spiegel, citando fontes.

Os departamentos envolvidos já chegaram a um acordo básico nos bastidores para atender ao pedido de Israel por munição de tanque, disse o relatório.

O pedido de cerca de 10.000 mísseis antitanque de 120mm, produzidos pelo contratante de defesa alemão Rheinmetall, foi supostamente apresentado em novembro passado e desde então tem sido discutido em estrita sigilosidade no nível do gabinete do chanceler alemão Olaf Scholz e do Ministério da Defesa Alemão.

Como a indústria de defesa do país provavelmente não será capaz de fornecer imediatamente o número desejado de mísseis de alta precisão, está sendo discutida uma opção na qual a Bundeswehr fornecerá inicialmente munição de seus estoques, disse Der Spiegel. Isso ajudaria a atender ao pedido de Israel em tempo hábil, e os estoques da Bundeswehr poderiam ser reabastecidos pela indústria dentro de seis a oito meses, de acordo com o relatório.

Os departamentos ainda não chegaram a um consenso sobre o preço do negócio, com alguns detalhes ainda em discussão, relatou a revista. Berlim também não gostaria que este acordo afetasse os fornecimentos de munição para a Ucrânia.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque de foguetes em larga escala contra Israel a partir da Faixa de Gaza, enquanto seus combatentes atravessavam a fronteira, atacando tanto bairros civis quanto bases militares. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 outras foram sequestradas, segundo autoridades israelenses. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio completo de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 24.200 pessoas foram mortas em Gaza até agora como resultado de ataques israelenses, disseram as autoridades locais.

Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza. (Com informações da Sputnik).

