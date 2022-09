Alemanha confisca subsidiária da petrolífera russa Rosneft em meio à crise de energia

Apoie o 247

(Reuters) - A subsidiária alemã da gigante petrolífera russa Rosneft (ROSN.MM) foi colocada sob tutela nesta sexta-feira, dando ao regulador federal alemão o controle da refinaria PCK em Schwedt, uma importante fonte de combustível para a cidade de Berlim. .

A Rosneft Deutschland, que anteriormente era de propriedade majoritária da Rosneft, testou a determinação da Alemanha de eliminar as importações de petróleo da Rússia até o final do ano sob sanções europeias para punir Moscou por sua invasão da Ucrânia. consulte Mais informação

"Com a tutela, a ameaça à segurança do fornecimento de energia é combatida e uma pedra fundamental essencial é colocada para a preservação e o futuro do local de Schwedt", disse o Ministério da Economia da Alemanha em comunicado.

A Rosneft Deutschland, que responde por cerca de 12% da capacidade alemã de processamento de petróleo, ficará sob a tutela do regulador Federal Network Agency, que disse que o proprietário original não tinha mais autoridade para emitir instruções.

Assumir o controle da Rosneft Deutschland é o mais recente movimento da Alemanha para fortalecer sua indústria de energia, que está sofrendo com os efeitos da guerra na Ucrânia.

A Alemanha disse nesta semana que aumentará os empréstimos para empresas de energia que correm o risco de serem esmagadas pela disparada dos preços do gás depois que a Rússia cortou o fornecimento para a Europa em retaliação às sanções ocidentais. consulte Mais informação

A concessionária alemã Uniper (UN01.DE) disse na quarta-feira que o governo pode assumir uma participação majoritária, dizendo que um pacote de resgate estatal anterior no valor de 19 bilhões de euros não era mais suficiente. consulte Mais informação

O governo também colocou a SEFE, anteriormente conhecida como Gazprom Germania, sob tutela depois que a gigante de energia russa Gazprom (GAZP.MM) a abandonou em abril.

Fontes do governo alemão disseram antes do anúncio de sexta-feira que todo o fornecimento de petróleo russo poderia ser interrompido.

A refinaria de Schwedt, a quarta maior da Alemanha e fornecedora de 90% do combustível de Berlim, recebeu todo o petróleo bruto da Rússia através do oleoduto Druzhba desde que foi construída na década de 1960. Partes do oeste da Polônia também são fornecidas pela Schwedt.

O ministério disse que a medida de sexta-feira inclui um pacote para garantir que a refinaria possa receber petróleo de rotas alternativas. Isso também significa que a Federal Network Agency assume as ações da Rosneft Deutschland na refinaria MiRo em Karlsruhe e na refinaria Bayernoil em Vohburg.

Não está claro quem poderia substituir a Rosneft como operadora da refinaria de Schwedt. A Shell, que detém uma participação de 37,5% na Schwedt, queria se retirar há algum tempo.

Verbio (VBKG.DE) e Enertrag, ambas envolvidas em energias renováveis, manifestaram interesse.

O chanceler Olaf Scholz, o ministro da Economia Robert Habeck e o primeiro-ministro do estado de Brandemburgo anunciarão mais detalhes às 1130 GMT.

