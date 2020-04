Alemanha está em alerta para segunda onda de coronavírus

Os hospitais alemães estão se preparando para um novo aumento das infecções pelo fim do confinamento. Autoridades reclamam da falta de disciplina da população edit

247 - As autoridades da Alemanha temem que o relaxamento do confinamento gere uma nova onda de infecções pelo coronavírus. A chanceler Angela Merkel denunciou nesta semana a "orgia" de discussões sobre o retorno à normalidade e a falta de disciplina da população.

Existe um perigo de que as infecções voltem "se todas as medidas restritivas forem retiradas prematuramente", disse na terça-feira Lars Schaade, vice-diretor do Instituto Robert Koch, a agência responsável pelo controle de doenças, informa a AFP.



